Украинская писательница начала оскорблять таксиста из-за русской речи

Украинская детская писательница Лариса Ницой вступила в конфликт с водителем такси, который "принципиально" отвечал ей на русском языке. По её словам, такое поведение нанесло ей "психологическую травму".
На своей странице в Facebook Лариса Ницой рассказала историю про таксиста, который не хотел с ней говорить на украинском языке. Писательница обратилась в службу поддержки, но там ей отказались помочь "заставить" говорить его на нужном языке. Она даже пыталась ссылаться на Конституцию и просила ввести подобное правило в пользование такси.
"У меня немеют руки и ноги от такого ответа", - отметила она, уточнив, что водитель даже не пытался говорить на украинском языке с клиентами раньше.
Ницой добавила, что имела контакт "с антиукраинской гнидой".