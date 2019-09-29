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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Украинская писательница начала оскорблять таксиста из-за русской речи

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Украинская детская писательница Лариса Ницой вступила в конфликт с водителем такси, который "принципиально" отвечал ей на русском языке. По её словам, такое поведение нанесло ей "психологическую травму".

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На своей странице в Facebook Лариса Ницой рассказала историю про таксиста, который не хотел с ней говорить на украинском языке. Писательница обратилась в службу поддержки, но там ей отказались помочь "заставить" говорить его на нужном языке. Она даже пыталась ссылаться на Конституцию и просила ввести подобное правило в пользование такси. 

"У меня немеют руки и ноги от такого ответа", - отметила она, уточнив, что водитель даже не пытался говорить на украинском языке с клиентами раньше. 

Ницой добавила, что имела контакт "с антиукраинской гнидой".

БА

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