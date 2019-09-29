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29 сентября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Украинский певец Олег Винник принимает сейчас участие в одном из проектов, который призывает к миру и единству всех стран. По его мнению, в российско - украинских отношениях неправильно расставлены приоритеты.



Винник отметил, что политикам следует больше доверять и перестать осуждать друг друга, чтобы добиться положительного результата в развитии отношений. Исполнитель также добавил, что не собирается "делить Крым".

"Я не буду сегодня делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не нужно. Это ничего не дает", - передаёт слова певца РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Винник не считает, что полуостров "забрали". По его словам, фраза: "Крым- это Украина" ничего не решает.