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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Украинский певец призвал "не делить" Крым

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Украинский певец Олег Винник принимает сейчас участие в одном из проектов, который призывает к миру и единству всех стран.  По его мнению, в российско - украинских отношениях неправильно расставлены приоритеты.

Винник отметил, что политикам следует больше доверять и перестать осуждать друг друга, чтобы добиться положительного результата в развитии отношений. Исполнитель также добавил, что не собирается "делить Крым".

"Я не буду сегодня делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не нужно. Это ничего не дает", - передаёт слова певца РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Винник не считает, что полуостров "забрали". По его словам, фраза: "Крым- это Украина" ничего не решает.

БА

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