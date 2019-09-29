В Джидде убит генерал, охранник короля Саудовской Аравии

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29 сентября 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Джидде убит охранник короля Саудовской Аравии, генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем. Он погиб не на службе, в свободное от работы время. Абдул Азиз Фахем находился в доме своего друга. Там были и другие знакомые хозяина дома. Между генералом и одном из гостей произошел конфликт.

Знакомый хозяина дома выстрелили в телохранителя короля. Его госпитализировали, но генерал скончался в больнице от полученного ранения.

На место происшествия прибыла полиция. Злоумышленник отказался сдаваться и устроил стрельбу по стражам порядка. Он был убит сотрудниками сил безопасности. В результате перестрелки пострадали пять сотрудников правоохранительных органов и еще два человека.

Абдул-Азиз аль-Фагхем также служил у предыдущего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда.