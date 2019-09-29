Видео из полностью уничтоженного ВСУ поселка в Донбассе опубликовала армия ЛНР

//В мире 13+

29 сентября 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Народная милиция ЛНР продемонстрировала видео, снятое в полностью уничтоженном Вооруженными силами Украины поселке Сокольники в Донбассе. Ролик появился на YouTube-канале пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

Как отметил боец Народной милиции Владлен Татарский, ставший собеседником военных корреспондентов, в Сокольниках не осталось ни одного целого дома, в настоящий момент там никто не живет. Сегодня в данном районе установилось относительное затишье, противник, пользуясь режимом перемирия, укрепляет свои позиции, отметил Татарский.

Ранее в воскресенье сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон раскрыл причины поражения сторонников Новороссии в 2014 году.