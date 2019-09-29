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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Украинский журналист раскрыл причины разгрома сторонников Новороссии в 2014 году

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Киевский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что помешало победе сторонников проекта «Новороссия», в которую в 2014 году должны были войти восемь украинских областей. По данному вопросу Гордон высказался в радиоэфире.

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Как отметил эксперт, ставший собеседником «Эха Москвы», «то, что сработало в Донецке и Луганске, не сработало в Харькове». В этом, по словам Гордона, велика заслуга главы МВД Арсена Авакова, который подавил антикиевское восстание на начальном этапе его развития и «привел в чувство» мэра Геннадия Кернеса.

Из слов журналиста следует, что взять верх над активистами «Русской весны» в Одессе удалось благодаря приведшему к массовой гибели людей пожару в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. В Днепропетровске (ныне – Днепр) на пути противников украинской власти «стеной встал» тогдашний губернатор Игорь Коломойский, следом «провалились» Запорожье, Херсон и Николаев, отметил Дмитрий Гордон.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в армии непризнанной ДНР уличили украинского лидера Владимире Зеленкого во лжи о гибели в Донбассе оперного певца Василия Слипака, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Киева.

 

ДЦ

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