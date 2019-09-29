Глава МИД Ирана Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Тегерана

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29 сентября 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в развязывании кибервойну против Ирана. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон начал кибервойну с нападения на иранские ядерные объекты очень опасным, безответственным способом.

По его оценке, он мог убить миллионы людей, — передаёт RT. Зариф в интервью телеканалу NBC отметил, что Соединенные Штаты всегда не могут заканчивать войны, которые они начинают.

Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что Франция, Германия и Великобритания не выполняют свои обязательства по соблюдению условий ядерной сделки без одобрения Соединенных Штатов Америки.