Власти Сирии потребовали немедленного вывода иностранных войск с территории страны

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29 сентября 2019, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, назвал нарушением международного права планы США и Турции по созданию зоны безопасности на севере страны.

Глава сирийского МИД заявил, что все иностранные силы, действующие на территории страны без разрешения властей Сирии, должны быть немедленно выведены.

Валида Муаллема цитирует сирийское агентство SANA. Он назвал всех боевиков, действующих на территории САР, оккупантами.

"Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами и должны быть немедленно выведены", - сказал он и подчеркнул: "Если они откажутся, Дамаск имеет право принять любые контрмеры, разрешенные международным правом".

По его данным, самая большая группировка иностранных боевиков в данный момент находится в сирийской провинции Идлиб. Министр заявил, что они ведут ракетные обстрелы ближайших районов и используют с мирных жителей как живой щит.