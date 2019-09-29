Снайпер ДНР уличил Зеленского во лжи об уничтожении украинского певца в Донбассе

//В мире 13+

29 сентября 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: U.S. Marines / globallookpress.com

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР уличили президента Украины Владимира Зеленского во лжи, касающейся уничтожения в Донбассе оперного певца Василия Слипака. Слипак, принимавший участие в боевых действиях на стороне Киева, погиб в 2016 году.

Выступая в ООН, Зеленский продемонстрировал пулю калибра 12,7 мм, которая, якобы, убила артиста. Снайпер ДНР с позывным «Морячок», ликвидировавший Слипака во время боя, рассказал, что застрелил его из винтовки Драгунова калибром 7,62 мм, пишет «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Андрей Пургин, бывший спикер парламента ДНР, раскрыл опасную для республик Донбасса тактику Владимира Зеленского.