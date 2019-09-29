Предсказана тактика военного удара по Украине в случае конфликта России и США

//В мире 13+

29 сентября 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

Украинский эксперт Николай Белесков предсказал тактику российского удара по бывшей советской республике в случае войны между РФ и Соединенными Штатами. Аналитик выразил уверенность в том, что Киев займет сторону США в предполагаемом конфликте.

Согласно прогнозу Белескова, Москва должна атаковать бригады Вооруженных сил Украины, оснащенные системами залпового огня. Данные соединения дислоцированы в районе Кременчуга, Дрогобыча и Сум.

При этом эксперт высказал сомнение в том, что Россия осуществит «мощный удар» по Украине. «Основные ракеты» РФ сохранит для сдерживания Штатов, процитировал Николая Белескова интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в китайской прессе предрекли крах попыток Запада столкнуть Москву и Киев в большой войне.