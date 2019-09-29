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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Предсказана тактика военного удара по Украине в случае конфликта России и США

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

Украинский эксперт Николай Белесков предсказал тактику российского удара по бывшей советской республике в случае войны между РФ и Соединенными Штатами. Аналитик выразил уверенность в том, что Киев займет сторону США в предполагаемом конфликте.

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В Китае предрекли крах попыток Запада столкнуть Россию и Украину в большой войне

Согласно прогнозу Белескова, Москва должна атаковать бригады Вооруженных сил Украины, оснащенные системами залпового огня. Данные соединения дислоцированы в районе Кременчуга, Дрогобыча и Сум.

При этом эксперт высказал сомнение в том, что Россия осуществит «мощный удар» по Украине. «Основные ракеты» РФ сохранит для сдерживания Штатов, процитировал Николая Белескова интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в китайской прессе предрекли крах попыток Запада столкнуть Москву и Киев в большой войне.

 

ДЦ

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