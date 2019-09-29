Тимошенко допустила потерю Украиной новых регионов по вине Владимира Зеленского

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29 сентября 2019, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Tarasov / globallookpress.com

Принятие на Украине инициированного командой президента Владимира Зеленского закона о продаже земли может привести к потере новых регионов, так как все страны-соседи осуществляют выдачу своих паспортов в приграничных областях. Такую точку зрения озвучила киевский политик Юлия Тимошенко.

По словам Тимошенко, в будущем Украина столкнется с ситуацией, при которой граждан страны, являющихся обладателями нескольких паспортов, будут финансировать из-за рубежа для покупки земли. За этим может последовать проведение референдумов об отделении приграничных территорий, процитировало политика интернет-издание «Новороссия».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский журналист Глеб Простаков обозначил возможный сценарий распада бывшей советской республики при участии Запада.