СМИ: Зеленского не устраивает помощь Германии

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29 сентября 2019, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin/globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский оскорбляет немецкое правительство, соглашаясь с американским лидером Дональдом Трампом в том, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины. Об этом пишет немецкое издание "Der Spiegel".

"В первую очередь, именно канцлер Германии и экс-глава МИД ФРГ Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", - передаёт слова лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцених еженедельник.

Автор отмечает, что теперь украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается защитить президента и утверждает, что Владимир Зеленский "высоко ценит огромный личный вклад" Меркель в помощи Украине.

Несмотря на недовольство украинским лидером, правительство Германии обвиняет США в сложившейся ситуации. В статье объясняется, что руководитель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген считает, что разговор между двумя президентами показал, что Трамп использует своё положение в личных целях, а также "в интересах своей предвыборной борьбы, против Германии и Европы". Однако Мютцених заявил, что Трамп лучше будет подпитывать недовольство, "чем работать над общим согласием и решениями среди партнеров".