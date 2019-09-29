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29 сентября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

В Китае рассказали о российском оружие, которое обладает наибольшим потенциалом для борьбы с авианосными группировками Соединённых Штатов. По словам автора, именно о нём говорил министр обороны Сергей Шойгу, говоря о противодействии американским авианосцам.

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Согласно источнику, речь идёт о крылатых противокорабельных ракетах (ПКР) "Гранит". В статье отмечается, что "Гранит" обладает наибольшей дальностью полета среди всех сверхзвуковых ПРК, созданных в России со времен холодной войны. По мнению автора, именно это оружие может нанести самый сильный урон авианосцам США, пишет издание "Sohu".

Он напомнил, что ПРК достигает цели на расстоянии 600 км, а авианосцы США могут защитить только в радиусе 550 км. "Гранит" отвечает всем требованиям противодействия авианосным группировкам США , пояснил автор.

В материале также упоминаются учения ПРК в Тихом океане, на которых был произведён запуск ракеты "Гранит" с атомного подводного крейсера "Омск", который часто называют "кошмаром" и "убийцей" авианосцев. На его вооружении стоят 24 крылатые ракеты, каждая из которых может одним залпом потопить потенциального врага.