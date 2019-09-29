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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Россия усилила свои позиции во всём мире, считают на Украине

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что западные страны отказались поддерживать Украину в пользу России, которая усилила свои позиции во всём мире .

"Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России", - передаёт его слова RT со ссылкой на украинские источники.

Эксперт отметил, что РФ заполняет "вакуум", который появился после того, как Соединённые Штаты стали стремительно терять свои позиции во всём мире. Он добавил, что мировые лидеры основательно поменяли свою политику и в отношении Украины.

"Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России", - заметил он.

По его словам, Украине остаётся только усиливать свою армию и переходить к "активной обороне".

БА

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