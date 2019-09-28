Пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет ранены в результате взрыва гранаты в ЛНР

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28 сентября 2019, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пятеро детей в возрасте от семи до 13 лет ранены в результате взрыва гранаты в Луганской народной республики. Инцидент произошел в в населенном пункте Красная Заря самопровозглашенной республики.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть. По данным Народной милиции ЛНР, оружие осталось в Красной Заре с 2014 года, когда там находились позиции украинских Вооруженных сил.

Дети случайно взорвали одну из найденных гранат. В результате все пятеро получили ранения различной степени тяжести. Дети госпитализированы в больницы Луганска. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.