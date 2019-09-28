Фракцию «Согласия» в Рижской думе возглавит человек, причастный к делу о коррупции

//В мире 13+

28 сентября 2019, 21:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Фракцию партии «Согласие» в Рижской думе возглавит Максим Толстой

Фракцию партии «Согласие» в Рижской думе возглавит причастный к делу о коррупции в Рижском бюро по развитию туризма Максим Толстой.

Об этом сообщила в социальных сетях вице-мэр Риги Анна Владова.

По славам вице-мэра, г-н Толстой пользуется поддержкой членов партии и обладает огромным опытом как в политической работе, так и в работе Рижской думы.

Но позвольте, а как человек, который причастен к коррупции, может возглавлять некогда популярную партию в Латвии?

Как сообщалось, 5 апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс против должностных лиц Рижского бюро по развитию туризма о подделке документов и мошенничестве. Кроме г-на Толстого в деле фигурируют и другие члены Рижского бюро. Кстати, вновь избранный глава фракции «Согласие» был задержан 28 мая, но позже освобожден. Ко всем задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Интересно, но мошенничество, коррупция, разбазаривание денег, подделка документов – далеко не детские игры. Как такой человек может возглавлять партию? Г-жа Владова, которая сама является членом партии «Согласие», конечно, может нахваливать своего коллегу, но есть много вопросов… Пока без ответов.

Чудны дела твои, Господи!

И все это происходит в государстве, где главная цель – борьба с коррупцией!