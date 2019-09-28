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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Глава МИД Латвии выразил соболезнования семье Марка Захарова

, 20:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», ]

globallookpress.com, © Aleksandr Sternin
globallookpress.com, © Aleksandr Sternin

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выразил соболезнования в связи со смертью легендарного режиссера Марка Захарова.

Г-н Ринкевич выразил свои соболезнования на русском языке, в социальных сетях. Начал с цитаты из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким великого российского режиссера театра и кино Марка Захарова в связи с его кончиной, его спектакли и фильмы полны иронии и жизнерадостности будут жить вечно».

 