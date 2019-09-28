Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провалил свою миссию, считает Константин Косачев

//В мире 13+

28 сентября 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Federation Council of Russia, globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал отставку

специального представителя США по Украине Курта Волкера.

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Об отставке Волкера сообщил CNN. По данным источников телеканала, спецпредставитель Госдепа США по Украине ушел с должности на следующий день после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб на президента США Дональда Трампа. CNN отмечает, что в этой жалобе упомянут Волкер.

По мнению Косачева, Волкер провалил свою миссию, так как действовал в интересах США, а не Украины.

"Наверное, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее, он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина. Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной", - написал сенатор в Facebook.