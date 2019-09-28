Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провалил свою миссию, считает Константин Косачев

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал отставку
специального представителя США по Украине Курта Волкера.
Об отставке Волкера сообщил CNN. По данным источников телеканала, спецпредставитель Госдепа США по Украине ушел с должности на следующий день после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб на президента США Дональда Трампа. CNN отмечает, что в этой жалобе упомянут Волкер.
По мнению Косачева, Волкер провалил свою миссию, так как действовал в интересах США, а не Украины.
"Наверное, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее, он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина. Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной", - написал сенатор в Facebook.