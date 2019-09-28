Путин поедет в Париж на прощание с Жаком Шираком

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28 сентября 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Bd, globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком Шираком. В воскресенье, 29 сентября, состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов в Париже.

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Жаку Шираку. В церкви Сен-Сюльпис в столице Франции пройдёт служба, на которой будут присутствовать французский президент Эммануэль Макрон и лидеры других государств, - сообщает РИА Новости.

Елисейский дворец ранее сообщил, что ждет Владимира Путина в понедельник на прощании с Жаком Шираком.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы Путина на поездку в Париж проводить в последний путь бывшего президента Франции.

Жак Ширак скончался на 87-м году жизни.