Порошенко высказался об отставке Волкера

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28 сентября 2019, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывший украинский президент Пётр Порошенко счел новость об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера тревожной. По словам экс-главы государства, вклад Волкера сложно переоценить.

Пушков назвал отставку Волкера «первой жертвой»

«Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер. С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США», - сказал Порошенко.

Он отметил, что превзойти Волкера будет сложно любому из его возможных преемников, передаёт РИА Новости. Порошенко заявил, что спецпредставитель США помогал Украине противостоять «российской агрессии».