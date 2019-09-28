Порошенко высказался об отставке Волкера

Бывший украинский президент Пётр Порошенко счел новость об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера тревожной. По словам экс-главы государства, вклад Волкера сложно переоценить.
«Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер. С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США», - сказал Порошенко.
Он отметил, что превзойти Волкера будет сложно любому из его возможных преемников, передаёт РИА Новости. Порошенко заявил, что спецпредставитель США помогал Украине противостоять «российской агрессии».