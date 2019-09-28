Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией

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28 сентября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности начать диалог между Москвой и Тбилиси. Она отметила, что партнеры страны положительно оценили возможные переговоры.

Зурабишвили отметила, что Грузия не должна замыкаться в себе. Вместо этого стране стоит попробовать наладить отношения с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.

«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.

Также она подчеркнула важность встречи глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.