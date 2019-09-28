Депутат Сейма Латвии: 100 новых граждан из русскоязычных семей – потеря независимости Латвии

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28 сентября 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

В Сейме Латвии прошло голосование за идею экс-президента Раймонда Вейониса об автоматическом гражданстве всем родившимся в Латвии детям.

Большинством голосов идея г-на Вейониса была одобрена. Против выступали депутаты нацблока. Особенно «разорялся» депутат Сейма Янис Домбрава, который счел, что 100 новых граждан из русскоязычных семей в год – причина потери независимости Латвии.

Депутат Сейма Янис Домбрава: «В 1991 году депутаты Верховного совета понимали, что автоматическое присвоение гражданства всем проживающим в Латвии гражданам СССР означает, что Латвия никогда не будет латышской и, вероятно, потеряет независимость, если всем дать гражданство. Сегодня «Согласие», гобземисты, СЗК, Единство вместе решили расширить круг граждан. Особо вредительскими являются предложение гобземистов и паристов, которые «Согласие» с радостью поддержало».

Такую точку зрения депутат Янис Домбрава высказал и журналистам, и в социальных сетях.

Для справки

Перед голосованием депутат Алдис Гобземс, которого г-н Домбрава назвал «гобземистом», предложил дать гражданство всем латвийцам, родившимся после 1991 года. Партия «Развитию За!» предложила выдать гражданство всем негражданам в возрасте до 15 лет.

Комментарии латвийского политика Андрея Мамыкина: «То, что Сейм поддержал предложение Раймонда Вейониса – отлично! Тема неграждан меня всегда волновала. Неоднократно поднимал этот вопрос в ЕП. То, что дело сдвинулось – хорошо. А насчет г-на депутата… Им двигает, видимо, ненависть к русскоязычным. Да и что говорить о нем? Городских сумасшедших всегда хватало. Меня удивляет то, что некоторые в обществе поддерживают его. Он же уже не первый созыв избирается депутатом. Что-то в латвийском обществе не совсем так….»