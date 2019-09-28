Министр обороны Латвии: Латышские легионеры СС – гордость народа и государства

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28 сентября 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс принял участие в мероприятии по поводу 75-летия боев у Море

16 октября 1946 года, в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы по решению военного трибунала были казнены , его идеи, его структура были объявлены преступными организациями. На Нюрнбергском процессе были преданы позору добровольно вступившие в СС боевики. Это было в 1946 году…

Помните финальный монолог Мюллера из легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны»? Напомню.

«Золото партии – обращение к нашим детям. Тем, кому сейчас месяц, год, три. Тем, кому сейчас десять – мы не нужны. Ни мы, ни наши идеи. Они нам не простят голода и бомбежек. А вот те, которые сейчас ничего не смыслят, будут говорить о нас, как о легенде. А легенду надо «подкармливать». Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль», в чей-то персональный адрес – знайте, что нас там ждут! Оттуда мы начнем свое великое возрождение».

Нет сомнений, лично у меня, такое вот «возрождение» происходит сегодня в европейской стране, в Латвии. А ведь пророческие слова Мюллера-Броневого были сказаны в 1973, когда на экраны вышла эта картина. Как современно! Особенно, если это касается латышских легионеров СС.

Вчера, министр обороны Латвии Артис Пабрикс принял участие в памятном мероприятии по поводу 75-летия боев у Море. В Морской области Латвии почтили память легионеров.

Официальные слова министра обороны Латвии звучат так: «Будем чтить память павших легионеров, не дадим никому поругать их память! Латышские легионеры – гордость народа и государства!» Эти слова произнес министр обороны Латвии, позвольте напомнить. Речь идет, видимо, о латышских легионерах СС.

А как же приговор Международного трибунала, который гласит: «Трибунал приходит к заключению, что преступная деятельность была достаточно широко известна членам организации для того, чтобы оправдать признание СС преступной организацией. Преступная программа была настолько распространена и включала в себя убийства в таких колоссальных масштабах, что преступная деятельность организации должна получить широкую известность».









Нюрнбергский процесс

Для человечества слова «фашизм», «каратели-легионеры СС» - преступники! Но, видимо, для министра обороны Латвии, латышские легионеры СС – герои! По решению Международного трибунала, СС в целом, как и все подразделения, признана преступной организацией. А значит то, что латышские легионеры СС – преступники!

Историческая справка

Латышский добровольческий легион СС – национальное воинское формирование, созданное германским командованием в годы Второй мировой войны на территории Латвии. Данное соединение входило в состав СС и было сформировано из двух дивизий СС: 15-й гренадерской и 19-гренадерской.

Чем же занимались латышские легионеры СС в годы ВОВ?

Историческая справка

Латышские дивизии СС принимали непосредственное участие в карательных акциях против советских граждан на территориях Ленинградской, Новгородской областях, и на территории Белорусской СССР. Ключевая фраза – карательные акции! Убийства!

Но получается, что пособники тех, кого повесили после приговора Международного трибунала – герои? Так получается по мнению министра обороны Латвии?









Может стоит министру обороны Латвии Пабриксу посетить музей Нюрнбергского процесса? Взять «веселую» команду латышский историков, которые доказывают, что латышские легионеры СС – герои, и побеседовать с немецкими историками из Нюрнберга.









Стол для обвиняемых нюрнбегского процесса

Посмотреть экспозиции, посетить зал, где судили нацистов, «ознакомиться» со скамейками, где «восседали» нелюди. Кстати, в музеи представлены оригиналы этих скамеек.









Призывать к исторической правде тех, кто оправдывает СС – бесполезно! Вспомните монолог Мюллера-Броневого!









Казнь нацистских преступников

Есть ли иное мнение в Латвии, чем мнение министра обороны и «иже с ним»? Есть!

Латвийский политик Андрей Мамыкин: «Позиция министра из самой либеральной партии страны. Мда…Думаю, Пабрикс должен идти дальше и сказать, что каждый патриот Латвии просто обязан знать наизусть клятву легионера со словами верности Гитлеру. А кто не знает, и не гордится – агент Кремля, разумеется».

Публицист Алла Березовская: «А это еще один кандидат на новую нюрнбергскую скамью для оправдывающих нацизм… Так вот для чего вы даже детские сады переводите на латышский язык обучения? Чтобы с младых ногтей рассказывать русским детям сказки про героических солдат, служивших в СС….»

Лично мне, захотелось на данную тему подискутировать с моими коллегами-журналистами, из России, Франции, Германии, США. Услышать их мнение. Будьте уверены – сделаю! Мир же должен узнать официальную точку зрения государственных чиновников Латвии насчет обыкновенного фашизма. Непременно!