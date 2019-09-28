В Бундестаге призвали заговорили о снятии санкций с России

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28 сентября 2019, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представители сразу нескольких парламентских фракций Германии считают, что стране нужно «сделать первый шаг» по снятию санкций с России. В Бундестаге отметили, что Германия больше всех пострадала от введённых ограничений.

По мнению депутата из Свободной демократической партии, ФРГ нужно последовать по примеру Франции и начать сближение с Российской Федерацией. Другой депутат из Партии левых уверен, что Германия может добиться успехов в вопросе снятия антироссийских санкций на уровне Евросоюза, передаёт РИА Новости. Его точку зрения поддержал и председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию, депутат от Христианско-социального союза Петер Рамзауэр.