Отопительный сезон в Украине оказался под угрозой срыва

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27 сентября 2019, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине целый ряд городов могут остаться без отопления грядущей зимой. В данный список риска входят в том числе Одесса, Харьков, Киев. Об этом в пятницу сообщает "Нафтогаз Украины".

Такая ситуация складывается в Незалежной из-за долгов за газ более сотни компаний, оказывающих услуги по централизованному теплоснабжению. Срыв отопительного сезона грозит также Виннице, Кривому Рогу, Смеле, Червонограду и другим.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - говорится в сообщении на официальном сайте компании "Нафтогаз".

Кроме того, там же опубликован список компаний, из-за накопленных долгов которых ряд населенных пунктов Украины может остаться без отопления. В него вошли 116 компаний из 1316 предприятий, предоставляющих услуги отопления.