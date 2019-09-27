МИД РФ назвал темы, которые Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео

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27 сентября 2019, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МИД РФ

В пятницу, 27 сентября в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел отдельную встречу с госсекретарем США Майком Помпео. На сайте МИД сообщается, какие темы обсудили Лавров и Помпео.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, но конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга.

Лавров не в первый раз заявил, что давление и санкции на нашу страну "подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность".

Глава российской дипломатии поднял вопрос предоставления американских виз. Лавров указал на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога.

Министры обсудили также перспективы взаимодействия по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, в Сирии и других регионах мира.

Сергей Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины встанут на путь добросовестного выполнения Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.