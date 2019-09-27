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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Захарова прокомментировала мнение Нэнси Пелоси о причастности России к скандалу в США

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

vk.com/mariamid
vk.com/mariamid

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Пелоси без каких-либо доказательств в эфире телеканала Эм-эс-эн-би-си в пятницу, 27 сентября, высказала мнение, что "Россия приложила к этому руку".

Мария Захарова ответила в Facebook : "Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней".
"АН" писали, что пикантность ситуации в том, что Пелоси является лидером "Демократической партии", именно она и спровоцировала президента США на обнародование расшфировки разговора.

ИЧ

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