Захарова прокомментировала мнение Нэнси Пелоси о причастности России к скандалу в США

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27 сентября 2019, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

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Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Пелоси без каких-либо доказательств в эфире телеканала Эм-эс-эн-би-си в пятницу, 27 сентября, высказала мнение, что "Россия приложила к этому руку".

Мария Захарова ответила в Facebook : "Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней".

"АН" писали, что пикантность ситуации в том, что Пелоси является лидером "Демократической партии", именно она и спровоцировала президента США на обнародование расшфировки разговора.