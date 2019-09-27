Экс-спикер парламента ДНР раскрыл опасную для республик Донбасса тактику Зеленского

Политика, проводимая в отношении Донбасса президентом Украины Владимиром Зеленским, намного опаснее для региона, чем курс, который реализовывал его предшественник Петр Порошенко. Такую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Андрей Пургин, бывший председатель парламента самопровозглашенной ДНР.
По словам Пургина, ставшего собеседником «Новороссии», Зеленский, в отличие от «людоеда» Порошенко, готов «задушить нас в объятиях». Данная тактика, в частности, предполагает возвращение местным пенсионерам выплат из украинского бюджета, снятие экономической блокады, отвод вооружений, отметил экс-спикер.
Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ выявили возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую.