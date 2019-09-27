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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Экс-спикер парламента ДНР раскрыл опасную для республик Донбасса тактику Зеленского

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny / globallookpress.com
фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Политика, проводимая в отношении Донбасса президентом Украины Владимиром Зеленским, намного опаснее для региона, чем курс, который реализовывал его предшественник Петр Порошенко. Такую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Андрей Пургин, бывший председатель парламента самопровозглашенной ДНР.

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

По словам Пургина, ставшего собеседником «Новороссии», Зеленский, в отличие от «людоеда» Порошенко, готов «задушить нас в объятиях». Данная тактика, в частности, предполагает возвращение местным пенсионерам выплат из украинского бюджета, снятие экономической блокады, отвод вооружений, отметил экс-спикер.

Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ выявили возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую.

 

ДЦ

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В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

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