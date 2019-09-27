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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jens Büttner / globallookpress.com
фото: Jens Büttner / globallookpress.com

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной прессы.

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Как пишет интернет-ресурс utro.ru, нарушение режима прекращения огня в зоне боевых действий может привести к вовлечению в противостояние Российской Федерации и Североатлантического альянса. После этого автоматически возникнет вероятность Третьей мировой войны, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии неподконтрольные Киеву территории на востоке Украины повторят судьбу Приднестровья.

 

ДЦ

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Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

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