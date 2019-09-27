Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной прессы.
Как пишет интернет-ресурс utro.ru, нарушение режима прекращения огня в зоне боевых действий может привести к вовлечению в противостояние Российской Федерации и Североатлантического альянса. После этого автоматически возникнет вероятность Третьей мировой войны, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии неподконтрольные Киеву территории на востоке Украины повторят судьбу Приднестровья.