Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

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27 сентября 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jens Büttner / globallookpress.com

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной прессы.

Как пишет интернет-ресурс utro.ru, нарушение режима прекращения огня в зоне боевых действий может привести к вовлечению в противостояние Российской Федерации и Североатлантического альянса. После этого автоматически возникнет вероятность Третьей мировой войны, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии неподконтрольные Киеву территории на востоке Украины повторят судьбу Приднестровья.