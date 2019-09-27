Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

ЛНР сделала экстренное заявление об ударе ВСУ по республике из запрещенного оружия

ЛНР сделала экстренное заявление об ударе ВСУ по республике из запрещенного оружия

Согласно точке зрения Безпалько, ставшего собеседником издания Украина.ру, законсервировать конфликт в Донбассе по приднестровскому сценарию реально. Этого можно добиться при условии полного прекращения огня, отметил эксперт.

Ранее в пятницу Народная милиция самопровозглашенной ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором сообщается о применении украинскими военными вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе…