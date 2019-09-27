Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

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27 сентября 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Согласно точке зрения Безпалько, ставшего собеседником издания Украина.ру, законсервировать конфликт в Донбассе по приднестровскому сценарию реально. Этого можно добиться при условии полного прекращения огня, отметил эксперт.

Ранее в пятницу Народная милиция самопровозглашенной ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором сообщается о применении украинскими военными вооружения, запрещенного минскими соглашениями.