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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Смотрите и ждите!", - адвокат Трампа нашёл доказательства вмешательства Киева в выборы

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Facebook
фото: Facebook

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

"Урок для добросовестных. Никогда… не обвиняйте на основании слухов. Я этого не делал, когда Украину подозревали в незаконном вмешательстве в выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства", - написал Джулиани в Twitter.

По его словам, теперь у него на руках есть "уличающие" документы, видеозаписи, которые подтвердят все подозрения. 

"Смотрите и ждите!", - предупредил он.

Джулиани также считает "ерундой" все обвинения в его адрес об участии в усилениях давления на президента Украины Владимира Зеленского, передаёт CNN.

БА

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