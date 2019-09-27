"Смотрите и ждите!", - адвокат Трампа нашёл доказательства вмешательства Киева в выборы

//В мире 13+

27 сентября 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Facebook

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

"Урок для добросовестных. Никогда… не обвиняйте на основании слухов. Я этого не делал, когда Украину подозревали в незаконном вмешательстве в выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства", - написал Джулиани в Twitter.

По его словам, теперь у него на руках есть "уличающие" документы, видеозаписи, которые подтвердят все подозрения.

"Смотрите и ждите!", - предупредил он.

Джулиани также считает "ерундой" все обвинения в его адрес об участии в усилениях давления на президента Украины Владимира Зеленского, передаёт CNN.