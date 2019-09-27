В первые часы ядерной войны могут погибнуть 90 млн человек

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27 сентября 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные из Принстонского университета при помощи современных компьютерных программ создали модель последствий ядерной войны между Россией и США.



Учёные являются специалистами в области ядерных исследований. Модель была создана с учётом реального положения ядерных сил, целей ударов.

Специалисты подсчитали, что в первые несколько часов погибнет порядка 90 миллионов человек.



Модель катастрофы создана в виде видеоролика. В нём показаны катастрофические последствия реализации планов ядерного столкновения мировых держав. В последние годы риск ядерной войны заметно возрос. Отказ от контроля за производством ядерного вооружения «развязывает» государствам руки при разработке новых видов оружия. Помимо этого уменьшается диапазон факторов применения ядерных сил.



В компьютерной модели конфликт начинается с применения обычного оружия. После этого Россия запускает ядерное вооружение по военным базам Америки, расположенным в европейских государствах. В ответ на это США наносит ядерный удар по территории Калининградской области. Далее конфликт приобретает глобальный масштаб. Подсчёт жертв производился при помощи специально разработанной программы.



Разговоры американцев вокруг возможного применения ядерного оружия заставляет Россию реагировать на это. Причём у государств отпадает смысл воевать за территории, которые будут заражены радиацией.



