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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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ЛНР сделала экстренное заявление об ударе ВСУ по республике из запрещенного оружия

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киевские силовики ударили по территории ЛНР с использованием оружия, которое запрещено минскими договоренностями об урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции самопровозглашенной республики.

Американист раскрыл выгоду Трампа от прекращения гражданской войны в Донбассе

Американист раскрыл выгоду Трампа от прекращения гражданской войны в Донбассе

В ведомстве проинформировали, что сегодня утром военные из 59-й бригады Вооруженных сил Украины обстреляли из 122-мм самоходной гаубицы район села Нижнее Лозовое. В общей сложности было выпущено десять снарядов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, процитировало заявление интернет-издание «Русская весна».

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный американист Борис Межуев раскрыл выгоду президента США Дональда Трампа от прекращения конфликта в Донбассе.

 

ДЦ

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