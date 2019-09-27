ЛНР сделала экстренное заявление об ударе ВСУ по республике из запрещенного оружия

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27 сентября 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киевские силовики ударили по территории ЛНР с использованием оружия, которое запрещено минскими договоренностями об урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции самопровозглашенной республики.

В ведомстве проинформировали, что сегодня утром военные из 59-й бригады Вооруженных сил Украины обстреляли из 122-мм самоходной гаубицы район села Нижнее Лозовое. В общей сложности было выпущено десять снарядов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, процитировало заявление интернет-издание «Русская весна».

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный американист Борис Межуев раскрыл выгоду президента США Дональда Трампа от прекращения конфликта в Донбассе.