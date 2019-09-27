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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Кулеба призвал Украину отказаться от «русского мира»

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что для достижения своих целей по вхождению в Евросоюз Украина должна отказаться от «русского мира», с коим ассоциируется в Европе.

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Кулеба привел в пример Балканы, которые хоть и не лишены проблем, но имеют больше шансов попасть в Евросоюз, сем Украина. По его словам, в Европе всегда воспринимали балканские страны как часть своей территории, передаёт RT.

Также он заявил, что Украина должна «прекратить метаться влево-вправо». «Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать… Нужно самим перестать быть частью «русского мира». И именно этим мы сейчас занимаемся», - считает Кулеба.

АБ

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