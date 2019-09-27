Сейм Латвии займется «здоровой сексуальностью»

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27 сентября 2019, 11:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Депутат Сейма Латвии Анда Чакша, mixnews.lv

Сейм Латвии основал группу из депутатов, которые займутся гендерным равенством и развитием здоровой сексуальности.

Руководителем данной группы стала экс-министр здравоохранения Латвии, депутат Сейма Анда Чакша.

Депутат Анда Чакша считает: «В Сейме не обсуждаются многие темы. Например, вопрос гендерного равенства. По моему мнению, в Латвии надо говорить про сексуальное и репродуктивное здоровье. Подростков надо учить заботиться о себе, а также надо продолжить обеспечение бесплатной контрацепции людям из групп социального риска, а также обратить внимание на проблемы с ВИЧ».

Видимо, так тема «бесплатной контрацепции» понравилась некоторым депутатам, что 13 из них подали заявки на участие в группе.

Если уж Сейм Латвии «займется» сексуальным воспитанием народа, то жить можно легко и весело!