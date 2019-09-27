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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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На Украине назвали страны СНГ неудачниками

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ представляет собой ни что иное, как «сборище неудачников», которые не могут «цивилизованно расстаться».

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«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», - заявил он.

При этом Кулеба высказал мнение, что Союз Независимых Государств никак не помешает Украине стать частью Евросоюза, поскольку объединение «ни на что не способно», передаёт RT.

АБ

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