На Украине назвали страны СНГ неудачниками

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27 сентября 2019, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Википедия

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ представляет собой ни что иное, как «сборище неудачников», которые не могут «цивилизованно расстаться».

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«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», - заявил он.

При этом Кулеба высказал мнение, что Союз Независимых Государств никак не помешает Украине стать частью Евросоюза, поскольку объединение «ни на что не способно», передаёт RT.