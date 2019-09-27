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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста от президента

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Facebook
фото: Facebook

Журналист Михаил Ткач сообщил, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула его коллегу, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!", - возмутился Ткач на своей странице в Facebook.

Журналист прикрепил скриншоты из видеозаписи, на которых видно, как хрупкая девушка старается вытолкнуть Сергея Андрушко. Позже ей помогают в этом охранники президента. Сам Зеленский просто стоит и наблюдает за происходящим.

"Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну так вот пару скринов из "новой страны", - заключил он.

БА

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