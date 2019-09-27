Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Европейский союз готовит распад Украины по сценарию, который ранее был реализован в Чехословакии. Соответствующее предположение выдвинул украинский журналист Глеб Простаков, сообщают российские интернет-СМИ.
Как пишет портал politexpert.net, Простаков считает, что за принятием Киевом «формулы Штайнмайера» и предоставлением ДНР и ЛНР особого статуса может последовать распад Украины уже в самом ближайшем будущем.
Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный американист Борис Межуев раскрыл выгоду президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.