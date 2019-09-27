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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Christophe Gateau / globallookpress.com
фото: Christophe Gateau / globallookpress.com

Европейский союз готовит распад Украины по сценарию, который ранее был реализован в Чехословакии. Соответствующее предположение выдвинул украинский журналист Глеб Простаков, сообщают российские интернет-СМИ.

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Как пишет портал politexpert.net, Простаков считает, что за принятием Киевом «формулы Штайнмайера» и предоставлением ДНР и ЛНР особого статуса может последовать распад Украины уже в самом ближайшем будущем.

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный американист Борис Межуев раскрыл выгоду президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

 

ДЦ

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В мире

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Европейский союз готовит распад Украины по сценарию, который ранее был реализован в Чехословакии. Соответствующее предположение выдвинул украинский журналист Глеб Простаков, сообщают российские интернет-СМИ.

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