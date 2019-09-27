Во Франции объявили день национального траура

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27 сентября 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон объявил 30 сентября днём национального траура. В этот день все жители страны смогут проститься с прошлым лидером страны Жаком Шираком.

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции умер 26 сентября в возрасте 86 лет. В связи с кончиной экс-президента в день его смерти погасили огни на одном из главных символов страны – Эйфелевой башне. Также Макрон заявил, что до момента похорон Елисейская палата будет открыта, чтобы каждый желающий мог лично проститься с бывшим президентом, передаёт «Свободная пресса».

«Это был великий француз, свободный, — сказал Макрон. — Он пошел по стопам де Голля и Помпиду, которых так любил», - сказал Макрон.