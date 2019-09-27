Публикацией стенограммы переговоров Трамп убил сразу двух зайцев

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27 сентября 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп после скандала в Конгрессе по поводу переговоров американского лидера с президентом Украины, на которых он, якобы, требовал компромата на вице-президента Джона Байдена в обмен на военную помощь, решил обнародовать стенограмму переговоров.



Джон Байден может стать реальным противником Трампа на следующих президентских выборах. И слабым звеном у конкурента является его сын, который некоторое время работал на Украине. Трамп подозревает, что за протекцию Байдена в решении различных украинских вопросов на мировой арене его сын мог получать от украинских властей благодарность в различной форме.



Американское правительство не осуществляет записи телефонных переговоров со времени президентства Никсона. На фоне Уотергейтского скандала он предоставил правительству все телефонные аудиозаписи. Однако они были предварительно отредактированы. Никсон считал, что это спасёт его от начавшегося расследования. Но следователи узнали, что записи были серьёзным образом смонтированы. Из них были вырезаны очень важные детали.



Трамп, при опубликовании стенограммы указал, что ему нечего скрывать от мировой общественности, и он не чувствует за собой никакой вины. Однако демократы посчитали, что у них теперь есть ещё больше оснований для вынесения импичмента, ведь стенограмму отредактировать легче, чем аудиозапись. Помимо этого, положение ряда сенаторов-республиканцев заметно пошатнулось. Политические эксперты считают, что публикация стенограммы оказалась ошибкой.



К тому же Трамп опубликовал и свои слова и слова Зеленского, очевидно без его согласия. Ведь во время переговоров Зеленский нелицеприятно отзывался о канцлере Германии Ангеле Меркель и президенте Франции Эмануэле Макроне. А ведь Макрон считает себя патроном Зеленского, он первым из мировых лидеров встретился с Зеленским, когда тот ещё был кандидатом в президенты, оказав ему тем самым политическую протекцию. Так что Трамп публикацией стенограммы переговоров убил сразу двух зайцев - и себя подставил, и своего коллегу Зеленского. Это надо уметь так.



