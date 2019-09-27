Сейм Латвии: существенная угроза для страны – российские спецслужбы

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27 сентября 2019, 09:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой наиболее «существенную угрозу» для страны представляют российские спецслужбы.

В концепции сказано, что «российские вооруженные силы и военная инфраструктура, которая размещена на стратегическом европейском направлении, предусматривают развитие разведки и деятельности спецслужб в военных целях. Иностранные разведки и спецслужбы ведут деятельность, направленную против Латвии. Усиленное внимание российских спецслужб привлекает оборонный потенциал Латвии, стратегия НАТО в регионе, расширенное присутствие альянса, безопасность внешних границ и ситуация в приграничной зоне».

На данном заседании в Сейме выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс: «Если говорить о Латвии и Балтии, то мы никогда не были географическим местом, которое никого бы не интересовало. С одной стороны – хорошо, потому что в мирное время сюда приезжают торговать и инвестировать. Но, с другой стороны, когда наступает кризис, мы становимся первыми, кто страдает. Мы полны решимости больше не допустить кризисов и быть к ним готовыми. В области безопасности в будущем мы хотим опираться на обе ноги – НАТО и латвийское общество».

Если речь зашла о латвийском обществе, то что думает общество о данной концепции?

Публицист, журналист, член «Русского Союза Латвии» Алла Березовская: «Сплошное вранье! Как же это прибыльно и удобно – самим громко кричать во все горло о мнимой угрозе, под это дело высасывать из пальца псевдо-концепции безопасности и получать увеличенный процент из бюджета на собственное бестолковое существование. Самая большая угроза национальной безопасности – бесконечное натравливание латышей на русских, чем все эти 27 лет занимаются правящие власти в Латвии. А народ….Он просто пытается выжить, выбирает страны, где нет межнациональных распрей , зато есть реальный рост благосостояния населения.

Поэтому вся эта концепция – сплошное вранье и позорище! Латыши, не ведитесь на этот бред! Русские вам не враги! Они также, как и вы, любят страну и платят налоги. Правящие импотенты переводят на русских все стрелки, чтобы отвлечь ваше внимание от собственных бездарных решений, обрушивших почти все сферы нашей жизни – медицину, промышленность, образование…Они ничего не умеют, ничего не знают, ничего не понимают. Их давно уже нужно было разогнать!»

Комментарии латвийского политика Андрея Мамыкина: «Опять о России заговорили! А как же без России! Ничего нового. Такие заседания проходят практически регулярно. Обычно выступает с трибуны глава МИД Латвии г-н Ринкевич, а в этот раз выступил министр обороны Латвии. Видимо, г-н Ринкевич в отъезде. Ну, повторил с трибуны несколько раз Россия. Тема актуальная, видимо, в Латвии. Ничего нового в концепции нет».