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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Американист раскрыл выгоду Трампа от прекращения гражданской войны в Донбассе

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: White House / globallookpress.com
фото: White House / globallookpress.com

Борис Межуев, российский политолог-американист, рассказал, почему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу выгодно прекращения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

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Согласно точке зрения Межуева, ставшего собеседником издания Украина.ру, урегулирование конфликта стало бы для Трампа электоральным козырем. Завершение войны позволило бы идущему на второй президентский срок политику завоевать симпатии неопределившихся избирателей, отметил аналитик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Дмитрий Заборин назвал способ спасти население ДНР и ЛНР от истребления в составе Украины.

 

ДЦ

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