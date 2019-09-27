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27 сентября 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что Россия и Иран оказывают негативное влияние на урегулирование конфликта в Сирии. По его словам, страны усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию в арабской республике.

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"США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий в Сирии. Нынешнее насилие, разжигаемое Ираном и Россией, усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы началось политическое урегулирование", - высказался глава Госдепартамента в Twitter.

Ранее сообщалось, что США расширили пакет антироссийских санкций, добавив ограничение на поставку топлива для вооружённых сил РФ в Сирии.