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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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СМИ сообщили о подготовке ветеранами АТО «бунта» против решения Зеленского о продаже земли

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Ветераны АТО («Антитеррористическая операция», прежнее название силовой операции Киева в Донбассе) готовят «бунт» против решения президента Украины Владимира Зеленского о создании в стране рынка земли. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Издание «Новороссия» процитировало бывшего участника конфликта в Донбассе, экс-мэра Алчевска Николая Грекова, который заявил, что киевская власть должна отложить принятие закона о свободной продаже сельскохозяйственных земель до «полной победы в русско-украинской войне». Если данное требование не будет выполнено, ветераны АТО выйдут на массовые акции протеста в столице страны, предупредил Греков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный военный эксперт Сергей Липовой обозначил единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине.

 

ДЦ

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