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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Рисунки на полях: фермер создал огромный портрет Греты Тунберг

, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Юная экоактивистка Грета Тунберг стала настоящим вдохновлением для итальянского художника Дарио Гамбарина, который решил создать портрет девушки. Лицо Греты площадью 27 тысяч квадратных метров появилось на поле в пригороде Вероны, передаёт КП.

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Выступление девушки на Генассамблее ООН до такой степени затронуло художника, что при помощи трактора он создал огромный портрет активистки.

«Работа, которую я хотел посвятить - «от земли до земли» - абсолютно экологична, потому что на том же поле через несколько недель будет посеяна пшеница», - отметил Гамбарин. Он подчеркнул, что даже если Грета пишет речи не самостоятельно, то девушка всё равно убеждена в правильности своих слов.

АБ

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