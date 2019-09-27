Рисунки на полях: фермер создал огромный портрет Греты Тунберг

Юная экоактивистка Грета Тунберг стала настоящим вдохновлением для итальянского художника Дарио Гамбарина, который решил создать портрет девушки. Лицо Греты площадью 27 тысяч квадратных метров появилось на поле в пригороде Вероны, передаёт КП.
Выступление девушки на Генассамблее ООН до такой степени затронуло художника, что при помощи трактора он создал огромный портрет активистки.
«Работа, которую я хотел посвятить - «от земли до земли» - абсолютно экологична, потому что на том же поле через несколько недель будет посеяна пшеница», - отметил Гамбарин. Он подчеркнул, что даже если Грета пишет речи не самостоятельно, то девушка всё равно убеждена в правильности своих слов.