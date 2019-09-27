Рисунки на полях: фермер создал огромный портрет Греты Тунберг

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27 сентября 2019, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юная экоактивистка Грета Тунберг стала настоящим вдохновлением для итальянского художника Дарио Гамбарина, который решил создать портрет девушки. Лицо Греты площадью 27 тысяч квадратных метров появилось на поле в пригороде Вероны, передаёт КП.

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Выступление девушки на Генассамблее ООН до такой степени затронуло художника, что при помощи трактора он создал огромный портрет активистки.

«Работа, которую я хотел посвятить - «от земли до земли» - абсолютно экологична, потому что на том же поле через несколько недель будет посеяна пшеница», - отметил Гамбарин. Он подчеркнул, что даже если Грета пишет речи не самостоятельно, то девушка всё равно убеждена в правильности своих слов.