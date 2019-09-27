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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Грета Тунберг объяснила прожигающий взгляд, направленный на Дональда Трампа

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Прославившаяся на весь мир после своего выступления на Генассамблее ООН экоактивистка Грета Тунберг объяснила свой «прожигающий взгляд», направленный на американского президента.

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Фотографии, на которых Дональд Трамп проходит мимо школьницы, облетели весь Интернет. Пользователи Сети заметили, как резко изменилось лицо девушки при приближении президента США, а взгляд стал «убийственным», передаёт РенТВ.

Грета объяснила, что перед тем, как был сделан снимок, её попросили освободить место для президента США. «"Вы должны отойти в сторону". И вдруг он вошел. Думаю, я была шокирована», - объяснила свою реакцию Тунберг.

АБ

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