Грета Тунберг объяснила прожигающий взгляд, направленный на Дональда Трампа

Прославившаяся на весь мир после своего выступления на Генассамблее ООН экоактивистка Грета Тунберг объяснила свой «прожигающий взгляд», направленный на американского президента.
Фотографии, на которых Дональд Трамп проходит мимо школьницы, облетели весь Интернет. Пользователи Сети заметили, как резко изменилось лицо девушки при приближении президента США, а взгляд стал «убийственным», передаёт РенТВ.
Грета объяснила, что перед тем, как был сделан снимок, её попросили освободить место для президента США. «"Вы должны отойти в сторону". И вдруг он вошел. Думаю, я была шокирована», - объяснила свою реакцию Тунберг.