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27 сентября 2019, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Владимир Соловьёв обнаружил «удивительную логику» в очередных санкциях Соединённых Штатов против России. В список ограничений попали трое российских граждан, пять судов и одна компания.

Соловьев отреагировал на слова Зеленского о том, что он «никому ничего не должен»

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новые санкции были введены за «поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии».

Российский журналист отметил, что Америка ввела ограничения против страны, которая ведёт борьбу с террористами. «Удивительная логика. Ввести санкции против тех, кто воюет с террористами. И не просто с террористами, а с продолжателями дела Усамы бен Ладена, виновного в трагедии 11 сентября 2001 года», - сказал Соловьёв.