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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Соловьев нашёл "удивительную логику" в новых санкциях США

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Владимир Соловьёв обнаружил «удивительную логику» в очередных санкциях Соединённых Штатов против России. В список ограничений попали трое российских граждан, пять судов и одна компания.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новые санкции были введены за «поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии».

Российский журналист отметил, что Америка ввела ограничения против страны, которая ведёт борьбу с террористами. «Удивительная логика. Ввести санкции против тех, кто воюет с террористами. И не просто с террористами, а с продолжателями дела Усамы бен Ладена, виновного в трагедии 11 сентября 2001 года», - сказал Соловьёв.

АБ

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