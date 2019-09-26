В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота

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26 сентября 2019, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]

Китайская полиция во время проведения обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонны золота в виде слитков. Об этом сегодня пишет местное издание "Powerapple".

Помимо должности мэра чиновник занимал также другие посты, в частности был секретарем Компартии. По неофициальным данным, помимо золота у него были обнаружены и наличные деньги общей суммой 268 миллиардов юаней.

Чиновник не смог объяснить следователям происхождение незаконно нажитых "непосильным трудом" средств. При этом, по оценкам экспертов, найденного в доме хватило бы на то, чтобы "спасти две Греции от дефолта".