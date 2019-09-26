Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

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26 сентября 2019, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Крым может быть возвращен в состав Украины только в одном случае. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил российский военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал об обещании его американского коллеги Дональда Трампа помочь Киеву в крымском вопросе.

Сергей Липовой, комментируя слова Зеленского для «Московского комсомольца», выразил уверенность в том, что Трамп не будет оказывать реальную поддержку Украине, так как Соединенные Штаты рассматривают бывшую советскую республику как невыгодный актив.

Резюмируя, собеседник журналистов отметил, что Украина сможет вернуть Крым только в одном случае – если сама воссоединится с Россией.