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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Политолог назвал способ спасти жителей ДНР и ЛНР от истребления в составе Украины

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от зачистки после возвращения данных территорий в состав украинского государства.

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Как отметил аналитик, «у некоторых до сих пор сохраняются представления», согласно которым «кровавые войска войдут» в Донецк и Луганск и станут расправляться с теми, кто противостоял им с оружием в руках. «Предохранителем» от кровавой резни является предоставление Донбассу особого статуса, процитировало Заборина интернет-издание «Новороссия».

Ранее в четверг сообщалось, что в прессе объяснили неизбежность восстания ДНР и ЛНР против Киева.

 

ДЦ

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