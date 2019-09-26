Неизбежность восстания Донецка и Луганска и войны с Украиной объяснили в СМИ

//В мире 13+

26 сентября 2019, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Восстание Донецка и Луганска и их конфликт с центральной украинской властью были неизбежны. Такая точка зрения представлена в материале, который появился некоторое время назад на страницах российских СМИ.

Как пишет автор ИА REGNUM, Донбасс, в противовес другим украинским регионам, никогда серьезно не относился к «антирусским инициативам», исходящим от Киева. При этом последней каплей, «переполнившей чашу долготерпения Донбасса», стала атака на каноническое православие. В регионе никогда не жаловали организации раскольников, говорится в процитированной публикации.

Ранее в четверг сообщалось, что в армии ДНР узнали о боестолкновении в Донбассе, участниками которого стали военные из 59-й бригады Вооруженных сил Украины и представитель одного из националистических формирований.